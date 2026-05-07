Il clamoroso scambio di prestiti tra Roma e Fiorentina: si valuta l'ipotesi Dovbyk per Piccoli

Clamorosa ipotesi di scambio, quella menzionata sull'edizione odierna di Leggo. A detta del quotidiano, Roma e Fiorentina starebbero infatti esplorando la possibilità di scambiarsi i centravanti nella prossima finestra di mercato: Artem Dovbyk si trasferirebbe in prestito a Firenze, mentre Roberto Piccoli farebbe il percorso opposto con direzione capitale. Quest’ultimo, dopo una stagione deludente in maglia viola, potrebbe essere un'alternativa per il reparto offensivo di mister Gian Piero Gasperini, che in estate andrà per forza di cose rinnovato e migliorato. Al contempo, la Fiorentina cerca un nuovo attaccante vista la possibile partenza di Moise Kean e proprio l'ucraino, quest'anno a lungo infortunato, sarebbe entrato nel casting del ds Paratici.

I numeri stagionali di Dovbyk

Dovbyk in questa stagione con la Roma ha collezionato finora 17 presenze, realizzando 3 gol e 2 assist.

I numeri stagionali di Piccoli

In 42 presenze con la Fiorentina, Piccoli ha invece realizzato 8 gol e 2 assist.