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"Torna da noi": Roma, Dovbyk in visita al Girona. Appello social dei tifosi: lo rivogliono

"Torna da noi": Roma, Dovbyk in visita al Girona. Appello social dei tifosi: lo rivoglionoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 19:50Serie A
Yvonne Alessandro

Si torna sempre dove si è stati bene. Vale lo stesso per Artem Dovbyk, attaccante della Roma fermo dal 10 gennaio in infermeria (grave lesione alla coscia sinistra) che ha fatto ritorno nel suo amato Girona. Il gigante ucraino con la maglia biancorossa, infatti, solamente nel 2023/24 ha siglato la bellezza di 25 reti e 10 assist tra tutte le competizioni disputate, salvo poi trasferirsi nella Capitale.

Prima stagione che è andata alla grande in giallorosso, con 17 gol e 4 assist a corredo tra De Rossi, Juric e Ranieri in panchina. Quest'anno, invece, ha faticato parecchio a imporsi nelle nuove gerarchie dettate da Gasperini, e mentre sta cercando di recuperare dall'intervento di gennaio il classe '97 ha preso un volo per la Spagna per fare visita al Girona. Tra vecchi compagni di squadra, volti comuni del club e non solo, il bomber ha posato in foto e il club catalano l'ha pubblicata sui social.

"Una visita davvero speciale", la breve dedica. Nel frattempo, però, i tifosi del Girona si sono scatenati e hanno cominciato a tappezzare il post di affetto e nostalgia per il loro ex bomber. Scatenando un appello a fronte unito per implorarlo di tornare a vestire la maglia biancorossa: "Torna da noi", oppure "Torna a Montilivi". Altrimenti: "Il Girona ti sta bene addosso". Un momento di pausa dal calcio e di dolci ricordi per Dovbyk, che porta avanti il suo lungo percorso di riabilitazione dall'infortunio con l’obiettivo di tornare presto a giocare con la Roma. Quantomeno per il rush finale di campionato e la lotta al quarto posto, per la qualificazione in Champions League.

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