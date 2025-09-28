Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Roma, Dovbyk: "Ho sfruttato bene la mia occasione, sono contento"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:55Serie A
di Marco Campanella

Terza vittoria consecutiva per la Roma di Gian Piero Gasperini: dopo i successi nel derby contro la Lazio e sul Nizza in Europa League, i giallorossi si impongono per 2-0 contro l'Hellas Verona, grazie alle reti di Artem Dovbyk e Matias Soulé. A commentare il match in conferenza nella sala stampa dello Stadio Olimpico è Dovbyk. Diretta testuale a cura di TMW.

17:45 - Inizia la conferenza stampa.

Cosa significa questo gol per te?
"Significa molto, ho avuto molta pressione addosso dal primo giorno. Non mi sono mai arreso, ho sfruttato l'occasione. Sono contento".

Gasperini ti è stato vicino?
"Per gli attaccanti è importante avere la fiducia: ci ho parlato molto, anche individualmente. Ho lavorato molto in allenamento e lo ha visto. Sono contento per aver sfruttato l'occasione".

A Roma ci sono stati grandi attaccanti e tutti hanno avuto pressione addosso. Deve essere un fattore positivo?
"Sì, conosco la storia degli attaccanti della Roma. Pochi giorni fa ho parlato con Dzeko, mi ha dato consigli: devo essere concentrato e onesto con i compagni. Per lui questa è la chiave".

La tua relazione con Ferguson? Sei stati anche vicino alla cessione: ci racconti quei momenti?
"Con Evan ci sproniamo, cresceremo entrambi. In tanti hanno parlato con me: mi vendevano a tutti i club, fortuna è finita la finestra di mercato. Ora sono più concentrato, conosco il ruolo che ho qui e me lo voglio godere".

La sintonia con Pellegrini? Quanto è importante il gioco sugli esterni per te?
"Avevo detto a Celik che non mi aveva mai fatto un assist, oggi ci è riuscito. Con Pellegrini c'è sintonia, ha qualità: mi cerca spesso e per me è importante. Preferisco stare in area e mi servono cross: sono a mio agio".

Ti abbiamo visto molto energico in campo, cosa ti passa per la testa in quei momenti?
"Sono contenti, è uscito il mio istinto: è importante avere fiducia. Cerco di sfruttare sempre l'occasione".

17.55 - Termina la conferenza stampa.

