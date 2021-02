Roma, due pretendenti per Fonseca: Real Madrid e Benfica sulle tracce del tecnico portoghese

Real Madrid e Benfica sulle tracce di Paulo Fonseca. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, il tecnico della Roma è diventato un osservato speciale in casa Real Madrid. Visto il futuro incerto di Zidane, i Blancos stanno monitorando a distanza il lavoro del tecnico giallorosso. Oltre alle Merengues, anche il Benfica farebbe carte false per riportare in patria il portoghese. Nei primi giorni c'è stato un contratto fra i dirigenti del Benfica e l'agente dell'allenatore per sondare il terreno in vista della prossima stagione.