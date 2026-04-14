Roma, Dybala ha scelto: vuole rimanere ed è pronto a discutere del taglio dell'ingaggio

Paulo Dybala non sembra tentato dalle sirene che lo vorrebbero lontano da Roma, a prescindere da quanto si scrive in Argentina. La Capitale è casa, il progetto lo intriga, e la voglia di riscatto dopo una stagione deludente è troppo forte per voltarsi altrove. La Joya è pronta a discutere del taglio dell’ingaggio, con bonus legati al rendimento: un patto nuovo per ripartire, fa sapere il Corriere dello Sport.

L'ingaggio di Dybala sfiora i 13 milioni netti all'anno

Paulo Dybala guadagna attualmente circa 8 milioni di euro netti a stagione (più bonus che possono arrivare fino a 8,5 milioni netti), per un costo lordo alla Roma di 12,9 milioni di euro lordi annui (pari a circa 249.000 euro lordi a settimana).

La stagione della Joya

Da quando è arrivato alla Roma nell’estate 2022, Paulo Dybala ha totalizzato 135 presenze in tutte le competizioni (fino ad aprile 2026), con 45 gol e 26 assist complessivi. In Serie A ha giocato 94 partite segnando 33 reti e fornendo 20 assist; nella stagione 2025/26 ha collezionato 22 presenze (17 in campionato con 2 gol e 3 assist, 4 in Europa League con 1 gol e 1 assist, 1 in Coppa Italia), per un totale di 1.295 minuti giocati.