Roma, Dybala-Lukaku e un'intesa che non decolla: i due si cercano poco. I dati

Romelu Lukaku e Paulo Dybala, l'intesa non decolla. La Roma ha deciso di puntare sull'ex Inter e sull'ex Juventus, ma finora l'argentino non ha ancora trovato la migliore condizione. È andata meglio invece al belga, che ha già trovato la via della rete anche senza di lui diverse volte, mostrandosi decisivo a più riprese. Di seguito i dati, riportati dal Corriere dello Sport, che testimoniano come i due ancora non si siano cercati quanto Mourinho e tutto il popolo giallorosso sperava e si aspettava:

Partite insieme - 9

Minuti totali - 597

Partite totali - 6,6

Totale stagione - 16

Gol Dybala - 2

Gol Lukaku - 9

Assist Dybala a Lukaku - 1

Assist Lukaku a Dybala - 0