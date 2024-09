Roma, ecco Mario Hermoso: il difensore è sbarcato a Fiumicino. Ora visite e firma

Tutto pronto per l'inizio dell'avventura di Mario Hermoso con la maglia della Roma. Il difensore spagnolo classe 1995, svincolato dallo scorso 1° luglio dopo aver collezionato oltre 170 presenze in cinque anni con la casacca dell'Atletico Madrid, è appena arrivato a Fiumicino: Hermoso nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche per poi firmare un contratto pluriennale con i giallorossi.

A fargli spazio nella rosa di Daniele De Rossi sarà il centrale inglese Chris Smalling. L'ex difensore del Manchester United ha raggiunto l'accordo con l'Al-Fayha FC, club saudita di prima divisione, e lunedì si sottoporrà ai test atletici per conto della sua nuova società prima di volare in Arabia Saudita. Per Smalling è pronto un contratto di durata biennale.

Intanto Daniele De Rossi ieri in conferenza stampa s'è così espresso sul calciomercato della Roma: "Io penso che il mercato sia andato nella direzione che volevo io, sono stato supportato dalla società. Per me abbiamo fatto un mercato paradossalmente migliore dell’Inter - ha assicurato De Rossi -, ma l’Inter è più forte di noi, parte da un livello più alto e deve mettere dentro 2-3 giocatori".

Poi in un altro passaggio: "In un paio di mercati potremmo arrivare a fare mercato come l’Inter, aggiungendo 2-3 pezzetti in una squadra che va già bene. Ieri sera i nerazzurri hanno fatto paura un po’ a tutti, ma la Roma secondo me entro pochi anni, lavorando come questo mercato, non vedo problemi a pensarla a lottare per lo Scudetto. La direzione presa è quella giusta e fare mercato sarà sempre più facile perché invece che 7-8 giocatori magari in prestito ce ne sono pochi da cambiare”.