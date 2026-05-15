Roma, finalmente habemus derby: si gioca domenica. Ora testa al campo

Chissà quante volte, nella lunga carriera di Gian Piero Gasperini, sia capitato di preparare una partita senza conoscere data e orario ufficiali fino a pochi giorni dal fischio d’inizio. Probabilmente mai. E se a questo si aggiungono il peso di un derby come Roma-Lazio e la posta in palio per il futuro europeo della squadra, il quadro diventa ancora più surreale. Alla fine, però, habemus derby: si giocherà domenica alle 12.00.

Per giorni attorno alla stracittadina si è consumato un caos senza precedenti tra polemiche, ordinanze, ricorsi e continui cambi di scenario. Una situazione paradossale trascinatasi fino alla serata di giovedì. Solo a seguito del confronto tra Lega Serie A e Prefettura si è arrivati alla tanto attesa fumata bianca. Resta però tutta l’assurdità di una vicenda facilmente evitabile che ha creato disagi non soltanto ai tifosi, costretti per giorni a organizzarsi nel vuoto totale, ma anche alle squadre stesse. Nel caso della Roma, Gasperini soltanto dalla seduta odierna può programmare con precisione carichi di lavoro e gestione delle energie in vista di questo big match delicatissimo.

La decisione ha reso felice tutti nell’ambiente romanista: sia il club, che si era schierato a favore di giocare nella mattinata di domenica, sia il tifo organizzato che aveva promesso di lasciare la Curva Sud vuota in caso di rinvio a lunedì. Tutto bene quel che finisce bene? Forse no. Ora, però, è finalmente tempo di tornare a concentrarsi solo sul campo: la Roma sa che non può sbagliare.