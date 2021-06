Roma, finalmente Mourinho: lo Special One sarà in città tra venerdì e sabato

L'attesa sta per finire: la prossima sarà la settimana dell'atterraggio a Roma di José Mourinho, a quasi due mesi dall'annuncio ufficiale del suo ingaggio. Come riferisce il Corriere di Roma, lo Special One raggiungerà la Capitale tra venerdì e sabato - non è ancora chiaro se arriverà da Londra o dal Portogallo -, e verrà presentato prima dell'inizio del raduno, nello specifico il prossimo sei luglio.