Roma, Fonseca: "3 o 4 giocatori di livello per centrare la prossima Champions? Io non ci sarò..."

vedi letture

Ieri il confronto tra la squadra e la tifoseria per chiudere al meglio la stagione senza mollare nelle ultime 4 partite rimaste, oggi la vigilia e domani la sfida con il Crotone. "Se è corretto dire che servono 3-4 giocatori di livello internazionale per centrare la Champions il prossimo anno? "Io non sarò l'allenatore della prossima stagione, non è giusto dire questo - ha detto il tecnico uscente Paulo Fonseca in conferenza stampa - In questa stagione sono mancati giocatori importanti e in periodi importanti".

Clicca qui per rileggare tutte le parole di Fonseca in conferenza stampa!