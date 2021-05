Roma, Fonseca: "Momento difficile. Non siamo riusciti a reagire"

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine dell'incontro Sampdoria-Roma 2-0 valevole per la 34ª giornata della Serie A TIM 2020/2021:

"È un momento difficile - dichiara il portoghese -. Abbiamo fatto un buon primo tempo ma, purtroppo, abbiamo subito gol che, per questa squadra, sta diventando una cosa abituale. Dopo essere passati in svantaggio non siamo riusciti a reagire".

"Dobbiamo capire il momento - prosegue Fonseca -. La sconfitta di Manchester ci ha segnati. Fino a marzo stavamo lottando per un piazzamento in Champions in campionato oltre ad essere in corsa in Europa League. Abbiamo dovuto fare a meno di dieci giocatori a causa di vari problemi e poi è successo quello che è successo".

Sugli infortuni: "Non penso che sia colpa di allenamenti sbagliati. Molto spesso giocando ogni tre giorni non abbiamo neanche il tempo di allenarci".

Sulle ambizioni: "A Sky, ad inizio stagione, ricordo che avevate messo la Roma al 7° posto. Penso che avremmo potuto fare di più soprattutto se avessimo avuto Chris (Smalling, ndr) e Zaniolo al meglio".