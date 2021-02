Roma, Fonseca: "Non hanno funzionato gli ultimi 30 metri, mancate le individualità"

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha commentato ai microfoni di Roma TV il match pareggiato oggi per 0-0 contro il Benevento:

Cosa non ha funzionato?

"Gli ultimi trenta metri. Siamo arrivati bene fino a lì, ma poi siamo stati poco concreti e aggressivi, troppo lenti. Lì abbiamo sbagliato, ma il Benevento si è chiuso bene, ha lasciato spazio nei corridoi laterali, ma abbiamo sbaglia troppo nella velocità di decisione e siamo stati poco concreti".

Troppe assenze?

"Non è facile giocare contro squadre che si chiudono come ha fatto il Benevento, ho provato a mettere più uomini in area, ma fare di più era difficile. Siamo arrivati bene fino ai 30 metri, poi lì abbiamo sbagliato troppo".

Cosa serviva negli ultimi trenta metri?

"Sono mancate le iniziative individuali. Contro squadre che si difendono così abbiamo bisogno di iniziative individuali e di sbagliare di meno. Il movimento non è mancato, ma non siamo stati concreti, non abbiamo fatto arrivare velocemente la palla in area".

Bisognava allargare di più il gioco?

"Penso che il gioco è stato largo, il problema è che siamo stati lenti, abbiamo cercato gli uno contro uno, spesso uno contro due, e spesso tornavamo indietro. Quando arriviamo sull'esterno dobbiamo crossare o fare arrivare la palla in area. Il problema non è stato allargare il gioco, abbiamo giocato larghi. Il problema è stata la velocità di decisione".