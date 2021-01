Roma, Fonseca: "Squadra unita e gran spirito di squadra. Ma sbagliamo ancora troppo"

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, dopo la vittoria al fotofinish ottenuta contro lo Spezia, è intervenuto al microfono di Roma Radio: "Se non avessimo vinto sarebbe stata una grande ingiustizia per quanto fatto in partita. E' stata una gara in cui si è visto lo spirito di squadra, abbiamo dimostrato la voglia di vincere. La vittoria è stata meritata. La squadra è unita, siamo tutti insieme. L'abbraccio finale è stato un momento emotivo perché arrivava dopo un gol all'ultimo minuto".

L'avete vinta tra centrocampo e attacco?

"Gli attaccanti hanno fatto un grande lavoro, sempre a cercare la profondità. In questa partita sapevamo che la profondità sarebbe stata molto importante e Pellegrini, Carles Perez e Borja Mayoral hanno fatto un grande lavoro".

Perché ci sono errori individuali? Manca tranquillità?

"Sì, credo sia così. Non è una questione di organizzazione. Siamo in un momento in cui sbagliamo e gli altri fanno gol. Per cambiare ciò dobbiamo solo continuare a lavorare. Aver subito tre gol è ingiusto per quanto fatto. Ma abbiamo vinto comunque perché abbiamo creato tante situazioni".