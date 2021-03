Roma, Fonseca via anche in caso di Champions: in patria ci pensano e il Real osserva

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, a fine stagione Fonseca potrebbe non essere più l'allenatore della Roma a prescindere dal piazzamento finale, dunque anche a prescindere da un eventuale approdo in Champions. In teoria potrebbe anche essere lo stesso tecnico portoghese a farsi da parte per evitare le continue pressioni che arrivano dall'ambiente giallorosso, magari per tornare in patria dove il Benfica lo accoglierebbe volentieri come del resto farebbe il Porto. In giro per l'Europa ci sono diversi club interessati a lui e tra gli estimatori figura anche il Real Madrid.