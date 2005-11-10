Roma, Ziolkowski ha estimatori in Inghilterra: il Nottingham Forrest ha pronti 20 milioni

Jan Ziolkowski ha mostrato ottime qualità nonostante un impiego poco continuo nella sua prima stagione in Serie A. Il difensore, arrivato la scorsa estate dal Legia Varsavia, ha giocato tanto soprattutto nella prima parte di stagione, in Europa League in particolare, ma nella seconda parte di stagione il suo minutaggio si è maggiormente ridotto.

Il classe 2005 ha diversi estimatori all'estero, e come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, soprattutto il Nottingham Forrest lo segue con molto interesse e la disponibilità economica non gli manca di certo. La Roma lo valuta circa 20 milioni. In caso di cessione a questa cifra, arriverebbe un'ottima plusvalenza per i giallorossi che lo hanno acquistato per una cifra molto minore, fa notare oggi La Gazzetta dello Sport.

Il difensore centrale polacco classe 2005 è arrivato alla Roma dalla Legia Varsavia nell'agosto 2025 per circa 7 milioni di euro e nella stagione 2025/26 ha collezionato 19 presenze in Serie A (5 da titolare e 14 da subentrante, per circa 500 minuti complessivi), con 0 gol e 0 assist, ma 3 ammonizioni. In Europa League ha giocato 4 partite segnando 1 gol, mentre in Coppa Italia ha 1 presenza, per un totale di circa 23 presenze e 1 rete in tutte le competizioni. Alto 1,94 m, ha mostrato buone prestazioni difensive nonostante un impiego non continuo, ma che ha comunque convinto Gasperini.