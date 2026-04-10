Live TMW Roma, Gasperini: "Nessuno screzio con Ranieri. In tre hanno rifiutato? Sono felice della mia scelta"

In questi minuti, Gian Piero Gasperini è atteso nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match tra la sua Roma e il Pisa. Diretta testuale a cura di TMW.

22.50 - A breve la conferenza stampa di Gasperini.

23.38 - Inizia la conferenza stampa.

Un commento sulle parole di Ranieri?

"Non mi lamento sui giocatori, ho dato massima libertà su chi non conoscevo. Ho dato due nomi, è arrivato uno solo. Ho detto di lavorare sugli attaccanti perché ne abbiamo persi molti, per il resto andava tutto bene. Non c'è mai stata una contrapposizione, ho sempre battuto chiodo sul lavorare. Poi, ci sono state difficoltà che ci hanno portato in questa situazione. Mai avuto uno screzio con Ranieri, anzi".

Sapeva dei no dei tre allenatori?

"Sono le cose normali delle società. Però va bene: sono contento della scelta fatta".

Ha dato altri nomi "alla Malen"?

"Ho sempre indicato i ruoli, poche volte i nomi. Solo quando ero convinto e sapevo fosse possibile. Su Malen e qualcun altro, dato che non faccio scouting, ho qualche soffiata che mi aiuta: per Malen è stata fortuna, non mia bravura. Si è trattata di una situazione creatasi e chiusa subito. Malen è straordinario: serviva capire se poteva fare il centravanti, ecco qui ci ho azzeccato. Lui ha lo spunto, il controllo palla... abbiamo giocato contro in estate e quando vedi certi giocatori capisci subito quando uno è bravo. Non sapevo potesse andarsene dall'Aston Villa prima di due giorni dal suo arrivo".

Pare che lei e la società siate su due binari diversi.

"Non scherzare. Sono monobinario. Ho sei partite da giocare a partire dalla prossima in cui affronteremo una squadra fortissima. Noi però siamo posti e avremo male che vada un punto in avanti. Ho lasciato una squadra in Champions, che con le vendite ed entroiti ha fatto un bel forzino, oltre a rinforzarsi. Conosco il loro valore: come ai tempi dell'Atalanta, quando superavo la Roma avevo la sensazione di andare in Champions. Vale la stessa cosa oggi con la Roma nei confronti dell'Atalanta. Rispetti la mia risposta, spero di averla accontentata".

23.36 - Termina la conferenze stampa.