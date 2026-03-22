Roma, Ghilardi: "Ultimamente le cose non sono andate come volevamo"

Daniele Ghilardi, difensore della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la partita vinta di misura contro il Lecce

Sulla vittoria e il clean sheet

"Le cose sono andate meglio, non abbiamo subito gol ed è la cosa più importante. Bravi ad andare in vantaggio e a mantenere il risultato".

Sul momento difficile delle ultime settimane

"Periodo dove magari non abbiamo vinto tanto, ma la prestazione c'è sempre stata. Ultimamente le cose non sono andate come volevamo però ci siamo rialzati".