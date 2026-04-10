Roma, Ghilardi: "Veniamo dalla brutta sconfitta con l'Inter, dobbiamo resettare subito"
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Daniele Ghilardi, difensore della Roma, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della sfida casalinga col Pisa: "C'è dispiaciuto perdere una partita in quel modo come contro l'Inter, ma bisogna resettare subito e dare il massimo oggi per fare risultato. Dobbiamo sempre puntare a vincere, i tre punti farebbero bene soprattutto alla classifica ma anche all'umore perché veniamo da una brutta sconfitta e bisogna rialzarci subito".
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