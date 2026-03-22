Roma, Ghilardi: "Abbiamo sempre lavorato bene, periodo no solo sui risultati"

Protagonista della vittoria della Roma contro il Lecce, Daniele Ghilardi ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Questa vittoria ci regala tanto, dopo un periodo no esclusivamente legato ai risultati. Abbiamo sempre lavorato durante la settimana, abbiamo avuto tanta mentalità per non buttarci giù. Abbiamo affrontato una squadra molto dura da fronteggiare. Non so cosa ha avuto Mancini, ma da ciò che ho capito dovrebbe partire in Nazionale e sono contento per lui e per i compagni convocati. Sono ancora giovane, ho fatto un po' di esperienza e tra l'esperienza del mister e dei compagni conto di crescere ancora di più".