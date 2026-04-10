Roma-Pisa, Ghilardi: "Siamo un gruppo unito, ritroveremo sicurezza e forza"
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Daniele Ghilardi, difensore della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro il Pisa:
"Dobbiamo ritrovare la sicurezza e la forza che avevamo prima quando subivamo meno gol. Ci riusciremo".
Sul momento complicato
"Ultimamente non stanno arrivando i risultati e si vede. Siamo un gruppo unito, daremo il massimo per tornare alla vittoria".
Come convincere Gasperini a giocare con più continuità?
"Cerco di metterlo in difficoltà in allenamento dando il massimo in settimana, sfruttando al massimo le opportunità che mi vengono date".
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