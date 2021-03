Roma già ai quarti di EL? Ambrosini: "Attenzione, in passato ho visto e subito grandi rimonte"

Nel pre gara della sfida tra Shakhtar Donetsk e Roma, Massimo Ambrosini ha parlato a Sky Sport di come dovrà approcciare la sfida la squadra di Fonseca dopo la vittoria per 3-0 dell'andata all'Olimpico: "Ho visto, quando giocavo al Milan e non solo, ribaltare risultati incredibili, come la famosa sfida contro il Deportivo La Coruna in Champions League. Poi non dimentichiamo il 6-1 del Barcellona contro il PSG. La Roma almeno nel primo tempo deve mettere il 100% della testa nella partita con lo Shakhtar, senza pensare alla gara con il Napoli di domenica".