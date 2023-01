Roma, giallorossi ai piedi di Dybala: il club sta già pensando al rinnovo di contratto

vedi letture

La Roma è ai piedi di Paulo Dybala leader tecnico di una squadra che ha decisamente bisogno dei suoi colpi, come si è visto anche nell'ultima vittoria contro la Fiorentina. Il club sta già cominciando a pensare a come annullare la sua clausola rescissoria e a come attivare il rinnovo di contratto per legarlo il più possibile alla maglia giallorossa. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.