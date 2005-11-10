Fiorentina, giocatori al Viola Park per l'inizio del ritiro: arrivato Kean, ci sono Atta e Dragusin

Stanno iniziando ad arrivare alla spicciolata i giocatori della Fiorentina, da stasera al Viola Park per iniziare il ritiro prima degli allenamenti, in programma da domani. Come raccolto dalla redazione FirenzeViola.it, sono già diversi i big arrivati, uno su tutti Moise Kean.

L'attaccante, che ha scelto gli Stati Uniti per trascorrere queste settimane di recupero e ha mostrato i suoi allenamenti e le terapie per il risolvere il problema alla tibia sui propri social, è arrivato negli scorsi minuti, così come sono arrivati Atta, Dragusin, Gudmundsson, Ranieri e tanti altri.

Nelle prossime ore il club gigliato renderà nota la lista dei convocati di Fabio Grosso per il ritiro estivo. Oltre a Robin Gosens, ormai fuori dal progetto tecnico, non figurerà tra i convocati nemmeno l'ultimo acquisto Alex Jimenez. Niente di preoccupante, fa sapere la Fiorentina: l'ufficialità dello spagnolo non arriverà oggi perché il club aspettando il transfert ma le Federazioni sabato e domenica non lavorano. Per questo motivo Jimenez non figurerà ufficialmente nella lista dei convocati, pur lavorando regolarmente in palestra e aggregandosi ai compagni probabilmente già da martedì.