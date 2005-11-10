Roma, oggi Dybala firma il rinnovo: accordo annuale, la Joya lunedì sarà a Trigoria

La stella argentina ha finalmente trovato un accordo coi giallorossi e domani rientrerà nella capitale per iniziare la nuova stagione.

Paulo Dybala e la Roma continueranno insieme. Oggi l'attaccante argentino firmerà il nuovo contratto che lo legherà al club giallorosso per un'altra stagione, mettendo fine a una trattativa che si è conclusa con la volontà comune di proseguire il rapporto iniziato nell'estate del 2022. Da quel giorno, davanti ai tifosi al Colosseo Quadrato, il legame tra la Joya e la Roma si è rafforzato stagione dopo stagione, passando attraverso la finale di Budapest, le esultanze all'Olimpico, i derby e gli ultimi festeggiamenti di Verona.

Oggi la firma sul rinnovo da parte di Dybala

I documenti sono pronti e, dopo il via libera dei legali, Dybala firmerà un contratto annuale, senza opzioni per il futuro, con un ingaggio da circa tre milioni di euro netti più bonus. La durata dell'accordo è inferiore rispetto a quanto inizialmente auspicato dal giocatore, ma l'adeguamento economico ha permesso di raggiungere l'intesa. L'obiettivo dell'argentino sarà quello di ritrovare continuità, lasciarsi alle spalle i problemi fisici, aiutare la Roma a conquistare un trofeo e vivere da protagonista la Champions League. Un'eventuale nuova trattativa per il rinnovo verrà affrontata al termine della stagione.

Lunedì la Joya sarà a Trigoria

Dopo aver firmato il contratto, domani Dybala rientrerà nella Capitale e da lunedì sarà a Trigoria per iniziare la preparazione agli ordini di Gian Piero Gasperini. Con lui torneranno anche la moglie Oriana e la figlia Gia, dopo il periodo trascorso in Argentina. Nonostante il tentativo del Boca Juniors e le pressioni dell'amico Leandro Paredes, l'argentino non ha mai cambiato idea: la sua priorità è sempre stata la Roma. A riportarlo è il Corriere dello Sport.