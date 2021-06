Roma, gli esuberi bloccano il mercato ma chi non fa parte del progetto non andrà in ritiro

vedi letture

Passano i giorni ma il mercato della Roma non si sblocca. Tutto dipende dalle uscite e finché la Roma non sistemerà i vari Pau Lopez, Under, Kluivert, Pastore, Santon, Fazio, Nzonzi, Florenzi, Diawara e Carles Perez, difficilmente potranno formalizzarsi i colpi in entrata. I due ruoli su cui Tiago Pinto si sta concentrando maggiormente sono quelli del portiere e del centrocampista. Sul primo a Trigoria sanno di non poter sbagliare più dopo gli acquisti di Olsen e Pau Lopez. Mourinho ha chiesto l’affidabilità e l’esperienza di Rui Patricio, ma il GM portoghese guarda anche a profili più futuribili come quello di Gollini che sarebbe felicissimo di farsi allenare dallo Special One soprattutto dopo le frizioni di fine stagione con Gasperini. Per il centrocampo, invece, il nome è sempre lo stesso: stiamo parlando di Xhaka dell’Arsenal. L’accordo tra il giocatore e la Roma è totale, manca quello tra i due club che presumibilmente arriverà dopo l’Europeo. Prima, però, come dicevamo saranno necessarie le cessioni per alleggerire il monte ingaggi e in questo caso il lavoro di Tiago Pinto è tutt’altro che semplice. Per Santon e Nzonzi, infatti, prende quota la possibilità di una rescissione contrattuale, mentre per Pastore c’è l’ipotesi Telleres con un ritorno in Argentina. Fazio, invece, delle offerte dalla Serie A le ha (Samp e Cagliari), ma come già successo nelle precedenti sessioni di mercato anche in questo caso si registra un certo ostruzionismo da parte del calciatore. Più facile dovrebbe essere trovare un acquirente per Under, Kluivert e Florenzi vista l’età e l’Europeo in corso che potrà mettere in mostra soprattutto l’ex capitano della Roma. Una cosa, però, la società giallorossa l’ha chiarita subito: chi non fa parte del progetto non si allenerà con il resto del gruppo a partire dal 6 luglio. Potranno usufruire dello staff giallorosso e di Trigoria ovviamente, ma lo faranno individualmente. Questo perché Mourinho non vuole lavorare su un gruppo troppo esteso, massimo 22 giocatori più 4 Primavera. Esuberi avvisati.