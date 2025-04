Roma, gli striscioni di sfottò alla Lazio: "Dice il vecchio saggio, a usci' col Bodo ce vo coraggio"

C'è una partita in campo, quella che la Roma sta giocando all'Olimpico contro l'Hellas Verona. E poi c'è l'altra partita, quella a distanza a suon di sfottò tra gli stessi tifosi giallorossi presenti stasera sugli spalti e i tifosi della Lazio. Al centro di tutto, ovviamente, la fresca eliminazione della squadra biancoceleste dall'Europa League ai rigori per mano del Bodo Glimt.

"Dice il vecchio saggio, a usci' col Bodo ce vo coraggio", recita uno degli striscioni dei tifosi della Roma in Curva Sud, indirizzato ai sostenitori della Lazio. Un altro striscione, invece, recita così: "Lo sbaglia Taty (Castellanos, che ha sbagliato il rigore nella lotteria finale) e i salmonari so' passati". Altri due ancora, sempre in Curva Sud ed esposti attorno dalla mezz'ora del primo tempo, recitano: "Chi di pantone ferisce, di salmone ferisce" e "Sei rimasto sul tuo muretto... ma pure sul dischetto!".

Non manca nemmeno una citazione degli Oasis, con lo striscione "What's the story. Bodo glory?", in riferimento all'album "(What's the story) Morning glory?". E un evidente richiamo alla coreografia andata in scena prima dell'ultima gara di Europa League disputata All'Olimpico, che ha visto appunto il Bodo/Glimt trionfare ai calci di rigore.