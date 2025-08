Milan, lunedì la presentazione di Modric: martedì in gruppo. Da valutare invece Pulisic

Tre giorni e mezzo e poi si riprende. Il Milan ha fatto ritorno ieri a Malpensa dalla tournée in Asia e in Australia e adesso può tirare il fiato in vista del rush finale di preparazione. Il campionato è quasi alle porte, tre settimane e poi verrà sventolata la bandiera a scacchi e il pallone tornerà a ritornare. Mister Allegri ha dato appuntamento alla sua squadra martedì pomeriggio a Milanello per riprendere gli allenamenti con il debutto in campionato da mettere nel mirino con l’obiettivo di tornare a fare bene e qualificarsi nelle zone che valgono un posto in Europa.

E martedì ci sarà un giocatore in più. E che giocatore. Sarà infatti il giorno di Luka Modric che si aggregherà al gruppo. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il centrocampista ex Real Madrid lunedì sarà prima presentato alla stampa e poi incontrerà i tifosi allo Store in centro Milano. Con i compagni ci sarà anche Santiago Gimenez reduce dal successo in Gold Cup con il Messico.

Da valutare invece le condizioni di Christian Pulisic. Il giocatore ha subito una botta nel match contro il Liverpool e non ha disputato l'amichevole con il Perth Glory. Il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno dallo staff ma resta in dubbio per le prossime amichevoli.