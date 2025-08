Juventus, Douglas Luiz blocca il mercato: il centrocampista vuole l'Inghilterra. La situazione

Tanta spesa, poca resa. Così si può sintetizzare l’avventura alla Juventus di Douglas Luiz. Il centrocampista bianconero era arrivato con tante aspettative la scorsa stagione senza però confermarle. Dalla Continassa infatti avevano speso 50 milioni di euro per strapparlo all’Aston Villa, 28 milioni cash più i cartellini di Iling e Barrenechea, ma quanto fatto vedere nella scorsa stagione non è stata sufficiente a giustificare l’investimento. Sono infatti 27 le presenze per un totale di 877 minuti giocati senza andare a segno e senza assist.

Adesso il giocatore di fatto è un separato in casa. Il brasiliano infatti non si è presentato al raduno la scorsa settimana ma bensì con quattro giorni di ritardo con il club che lo ha multato con 40mila euro, praticamente il 5% del suo stipendio mensile lordo. "La Juventus è una istituzione grande e Douglas Luiz - aveva spiegato Comolli - ha mancato di rispetto al club e ai compagni: lo ha capito anche lui, nei giorni scorsi infatti si è scusato".

Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Douglas Luiz resta in uscita e vorrebbe tornare in Premier League ma la Juve dovrà fare attenzione alle offerte che arriveranno per evitare poi di fare una minusvalenze.