Roma, goodbye Dzeko. Ma Pinto lavora anche ai piani B e C se non dovesse partire

vedi letture

Da Spalletti e Totti, passando per Zeman e De Rossi o Capello e Montella: la storia della Roma è piena di spaccature tra giocatori e allenatori, l’ultima è quella in corso tra Fonseca e Dzeko e i possibili scenari, direbbe Cremonini, possono essere molteplici. Per ora nessuno ha intenzione di fare un passo indietro e per questo lo scenario che ha preso quota in queste ultime ore è quello della cessione.

MERCATO - Tiago Pinto ieri è salito a Milano cercando quasi disperatamente una squadra con cui imbastire uno scambio. Saltate le ipotesi Inter e Juventus che sul piatto avrebbero messo Eriksen e Bernardeschi, ora i nerazzurri sarebbero tornati prepotentemente in corsa offrendo Sanchez. Gli stipendi simili aiutano, ma il Decreto Crescita favorirebbe la Roma, motivo per cui si sta cercando di riequilibrare l’operazione inserendo magari un anche un giocatore come Pinamonti. Le parti si aggiorneranno nuovamente oggi è ormai più defilate sembrano le piste Psg e Chelsea, che avrebbero portato a Icardi o Giroud.

PACE - La cessione, però, non è scontata e la Roma, nello specifico Pinto e Pellegrini, qualora il bosniaco restasse saranno i due incaricati per trovare una mediazione tra le parti. Più di una volta in questi ultimi giorni il sette giallorosso ha provato a far tornare Edin sui suoi passi, ma senza ottenere il risultato sperato. Con la chiusura del mercato ci sarà un nuovo tentativo per sbloccare lo stallo perché nessuno chiede a Fonseca e Pinto di essere amici, ma solo di sopportarsi per il bene della Roma fino a fine stagione, quando poi proprietà e dirigenza trarranno le loro valutazioni.

SEPARATI IN CASA - Sullo sfondo resta anche, la probabilità che tra i due rimanga il gelo di questi giorni e dunque con il bosniaco, già privato della fascia, fuori rosa. Qualcosa che la dirigenza vorrebbe evitare a tutti i costi visto anche lo stipendio del calciatore, sono troppi 7,5 milioni di euro a stagione per rimanere in panchina o andare in tribuna.