Roma, Hermoso crede alla Champions: "Vorrei una posizione migliore ma ci proveremo fino in fondo"

Il difensore della Roma Mario Hermoso crede ancora alla possibilità di una qualificazione alla prossima Champions League. Il centrale, in gol nell'ultima sfida con l'Atalanta, ha parlato a margine dell'evento "Elvis Lives" organizzato dalla Roma in collaborazione con La Rinascente. Queste le brevi battute riportate da VoceGiallorossa:

"Siamo allo sprint finale, ci piacerebbe avere una posizione migliore come quella che abbiamo avuto per gran parte della stagione. Fino a quando ci sono partite e punti in palio ci proveremo fino alla fine".