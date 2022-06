Roma, il futuro di El Shaarawy è un'incognita: con una offerta da 10 milioni può partire

In casa Roma si fanno scure e dense le nubi sul futuro in giallorosso di Stephan El Shaarawy. Il Faraone è in scadenza nel giugno del 2023, ha un ingaggio al lordo superiore ai sei milioni e all'orizzonte non c'è l'ipotesi di un prolungamento: il Galatasaray si è interessato e con una offerta da almeno dieci milioni, scrive oggi Il Romanista, l'affare si può chiudere.