Roma, il ko accelera il rinnovo di Pellegrini: già tornato in città, domani arriva Pinto

Aveva posticipato le vacanze, convinto che la Nazionale sarebbe arrivata almeno tra le prime quattro a Wembley. Ora, suo malgrado, Lorenzo Pellegrini dovrà rivedere i programmi: ieri ha iniziato il ciclo di terapie a Trigoria. Ma il forfait dalla competizione continentale accelera però i tempi per l'incontro propedeutico all'intesa per il prolungamento del contratto: in accordo con la Roma, era stato deciso di posticipare ogni discorso al termine dell'Europeo. Domani Pinto rientrerà nella Capitale, l'obiettivo principale è togliere la clausola di 30 milioni (esercitabile nel mese di luglio e pagabile in due tranche) e Pellegrini ha già fatto sapere di voler restare.