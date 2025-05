Roma, il rinnovo di Svilar potrebbe slittare all'estate. Nel frattempo si valutano le offerte

Nella giornata di ieri il presidente della Roma Dan Friedkin ha fatto il suo ritorno a Trigoria per cercare di sbrogliare 5 intricati nodi della sua fittissima agenda. E uno di questi, scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, è il rinnovo del portierone serbo Mile Svilar.

Ghisolfi di recente ha sottolineato come non ci sia fretta, anche se in realtà il tempo inizia ad essere poco per risolvere la questione. Perché entrare nel penultimo anno di contratto sarebbe un autogol, soprattutto se si parla di un fenomeno che guadagna appena 900mila euro.

La Roma, sottolinea la rosea, aspetterà l’estate per vedere se dovessero arrivare offerte importanti da poter eventualmente valutare. Da capire, però, come la prenderà nel frattempo Svilar, che finora non ha sì mai negato la sua voglia di restare nella Capitale, ma alla fine la corda potrebbe rompersi se viene troppo tirata.