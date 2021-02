Roma, Kumbulla e Smalling a parte. Terapie per Ibanez e Cristante: tutti out col Benevento

Paulo Fonseca fa la conta degli infortunati all'indomani della vittoria contro il Braga in Europa League e in vista della gara contro il Benevento di domenica sera. I giallorossi hanno ripreso oggi gli allenamenti, con i calciatori che sono scesi in campo ieri che hanno svolto un lavoro di scarico. Seduta individuale per Marash Kumbulla e Chris Smalling, mentre Calafiori ha svolto un lavoro personalizzato. Terapie per Roger Ibanez e Bryan Cristante. Nessuno dei cinque recupererà per la sfida contro i sanniti.