Roma, l'annuncio di Fonseca: domani El Shaarawy titolare contro il Braga

Stephan El Shaarawy sarà titolare nella gara di domani tra Roma e Braga in Europa League. Si tratterà della prima presenza dal primo minuto in giallorosso per l’attaccante, arrivato dalla Cina a gennaio e fin qui in campo solo da subentrante per 27 minuti totali.

