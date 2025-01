Roma, l'OM di De Zerbi in pressing per Zalewski: la richiesta è 5 milioni di euro

Nicola Zalewski nel mirino dell'Olympique Marsiglia per questo rush finale di calciomercato. Come riporta 'RMC Sport', il club di Ligue 1 allenato da Roberto De Zerbi continua a lavorare per il trasferimento in Francia del laterale polacco legato alla Roma da un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. La trattativa però non è vicina alla chiusura: per liberare in anticipo il suo tesserato la società giallorossa chiede cinque milioni di euro.

Nell'ultimo fine settimana Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, si era così espresso sul calciomercato giallorosso: "Nuovi colpi di mercato? Prima di tutto voglio dire che siamo molto contenti che i nostri tifosi siano con noi, è una cosa giusta, tanto più per il rapporto fra le due tifoserie. Il loro posto è sempre al nostro fianco. Sul mercato: come abbiamo detto in precedenza, non vogliamo fare cose non giuste, in inverno serve intelligenza. Ci sono da fare delle uscite prima delle entrate, abbiamo occupato con Rensch il nostro acquisto prioritario, poi vedremo se ci saranno altri movimenti nell'ultima settimana".

E ancora in un altro passaggio: "Dybala? Possiamo dire ufficialmente che il rinnovo è scattato (fino al 30 giugno 2026, ndr), siamo molto contenti perché è un leader tecnico ed una figura importante per il club e per i nostri tifosi".