Roma, la difesa è un problema: con 51 gol subiti è la peggiore tra le prime tredici

Continua ad incassare gol in serie la Roma, che sembra ormai essersi concentrata sul campionato, e perde ancora in trasferta, regalando tre punti preziosi al Cagliari, frutto di tre rete. Con queste fanno in totale 51 gol subiti, un dato particolarmente negativo visto che bisogna scendere fino al quattordicesimo posto della classifica, e ai 54 subiti dalla Fiorentina, per imbattersi in una squadra che abbia incassato più reti.