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Ferguson saluta la Roma: "Gli infortuni fanno parte del gioco. Auguro a tutti nel club il meglio"

Ferguson saluta la Roma: "Gli infortuni fanno parte del gioco. Auguro a tutti nel club il meglio"TUTTOmercatoWEB
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Andrea Piras
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Andrea Piras
Oggi alle 19:23Serie A

Evan Ferguson saluta i tifosi della Roma. L'attaccante irlandese, attraverso un video pubblicato sui social ha voluto fare chiarezza sul proprio futuro annunciando di fatto il suo addio al club giallorosso: "Nessuno vuole che il suo tempo sia così breve, ma gli infortuni fanno parte del gioco. Grazie a tutti, a Roma e ai tifosi per il sostegno negli ultimi mesi. Auguro ai miei compagni di squadra e a tutti nel club il meglio per il futuro. Forza Roma".

Con ogni probabilità adesso il calciatore farà rientro al Brighton, club che ne detiene il cartellino. Dopo di che si valuterà il futuro in sede di mercato.

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