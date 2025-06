TMW Roma, Massara è il nuovo ds: contratto triennale, come per Gasperini

Frederic Massara è da oggi ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Roma. Per l’ex dirigente di Milan e Rennes si tratta di un ritorno, dopo essere stato collaboratore di Walter Sabatini in giallorosso e aver ricoperto anche il ruolo di ds per la prima volta da ottobre 2016 a settembre 2017. Massara è inoltre stato segretario generale della Roma da giugno 2018 a marzo 2019, quando è stato nuovamente nominato direttore sportivo dopo la separazione con Monchi, in questo caso solo fino a fine stagione, con risoluzione del 5 giugno 2019.

Nuovo ruolo, e nuove responsabilità. Di fatto, dopo essere stato alla Roma soprattutto in qualità di “delfino” di Sabatini, Massara torna con ben altro carico di esperienza - compreso lo scudetto in rossonero - e di responsabilità. A lui, con Claudio Ranieri come senior advisor e Gian Piero Gasperini in panchina, il compito di guidare il nuovo corso capitolino.

I dettagli del contratto. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, il contratto firmato tra Massara e la Roma prevede, come data di scadenza, il 30 giugno 2028. La stessa inserita nell’accordo tra il club giallorosso e Gasperini: un progetto - almeno triennale - dietro il rilancio delle ambizioni romaniste.