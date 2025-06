Ufficiale Bra, termina l'esperienza di Gerbino e Giorcelli. I due non continueranno in giallorosso

“La società rende noto che Thomas Gerbino e Nicolò Giorcelli non proseguiranno il loro percorso in prima squadra, nella stagione 2025/2026 in Serie C.

Thomas (centrocampista 2002) era giunto in giallorosso nel luglio 2022; Nicolò (difensore 2003) nell'agosto dello scorso anno. Entrambi hanno dato tanto per e con i nostri colori giallorossi, contribuendo al trionfo del Bra nel girone A di Serie D. A loro va il nostro sentito ringraziamento, con l'augurio per le migliori fortune sportive e personali”.

Con questo comunicato la società piemontese ha annunciato l’addio di due protagonisti della promozione: il classe 2002 infatti aveva disputato 30 presenze, più quattro nella Poule Scudetto e una in Coppa Italia Serie D, nella stagione appena passata, mentre il classe 2003 ne aveva messe insieme 27 in campionato, più due in Coppa Italia Serie D.