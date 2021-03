Roma, Mkhitaryan punta l’Europa ma l’annuncio sul rinnovo non arriva

A Trigoria non lo considerano ancora un caso, ma sperano di poter archiviare quanto prima la questione Mkhitaryan. Il trequartista, dopo la rescissione in estate con l’Arsenal, si era legato alla Roma per una stagione con l’opzione per un secondo anno che sarebbe scattata in automatico al raggiungimento di determinati obiettivi. Step tutti raggiunti dal calciatore armeno, il quale a sua volta gode di una contro clausola che gli permette di prendere tempo e mettere la parola fine (nel bene o nel male) al prolungamento del contratto. Tiago Pinto nelle ultime uscite davanti ai giornalisti si è dimostrato tranquillo a riguardo, convinto che Mkhitaryan alla fine sposerà la causa giallorossa. Il tempo, però, passa e l’annuncio del rinnovo fino al 2022 non arriva. Dietro il ritardo c’è la frenata di Mino Raiola, il quale vuole capire anche lo scenario in casa Roma del prossimo anno. La distanza dal quarto posto è di 5 punti a 10 giornate dal termine e la possibilità di entrare in Champions League passa eventualmente anche dalla vittoria dell’Europa League. Senza la partecipazione alla competizione internazionale più importante, l’agente dell’armeno è pronto a offrire il suo assistito ai top club d’Europa forte del fatto che Henrikh a parametro zero è un’occasione per tutti. Il calciatore comunque è molto legato a Roma e alla Roma, per cui un ruolo fondamentale lo giocherà anche la volontà del calciatore, ora ai box per una lesione al soleo. Rispetto a Smalling e Veretout avrà bisogno di qualche giorno più e difficilmente Fonseca potrà averlo alla ripresa del campionato a Reggio Emilia contro il Sassuolo. L’obiettivo è convocarlo per la gara dell’8 aprile ad Amsterdam contro l’Ajax e la Roma si augura entro quella data di aver risolto anche la questione contrattuale visto la scadenza imminente. Per gli altri contratti con termine giugno 2021, invece, la storia sembra già scritta. Mirante, Jesus e Bruno Peres non rinnoveranno. Il terzino brasiliano ci spera e sicuramente dei tre è quello che ha qualche chance in più, ma Tiago Pinto sembra orientato verso un’altra strada.