Roma, Mourinho punta ancora sulla Primavera: i prossimi cinque talenti da lanciare

Il giorno dopo è quello dell’amarezza e delle polemiche, in casa Roma, dove la sconfitta col Milan ha lasciato ulteriori scorie. Il nuovo corso di José Mourinho post Bodo/Glimt va comunque avanti: anche contro i rossoneri, pur se stavolta non è riuscito a cambiare la partita, si è rivisto in campo il giovane Felix Afena-Gyan. L’attaccante ghanese ha ormai convinto lo Special One e rimarrà in prima squadra. Nella talentosa Primavera costruita da Morgan De Sanctis e Simone Lo Schiavo, i gioielli da lanciare del resto non mancano. Quali potrebbero essere i nuovi talenti per Mou?

Il nuovo che avanza. Al primo posto, c’è inevitabilmente Filippo Missori. Non per altro, ma perché il tecnico lusitano lo ha già portato diverse volte in panchina e potrebbe lanciarlo. Classe 2004, terzino destro ma con licenza di offendere (almeno, nella formazione giovanile guidata da Alberto De Rossi), blindato lo scorso luglio dalla dirigenza con il primo contratto da professionista. Sul fronte opposto, in Primavera, gioca un altro gioiellino come Jan Oliveras: spagnolo, terzino sinistro classe 2004, è stato prelevato dal Barcellona ma soprattutto soffiato al Milan che era molto interessato. È già nel giro della nazionale spagnola Under 18. Più avanti sul campo ecco Benjamin Tahirovic: svedese, classe 2003, è arrivato dal Vasalund come attaccante, ma ha nella duttilità uno dei suoi punti di forza, oltre alla qualità. Longilineo, a Roma viene impiegato molto spesso come trequartista, se non addirittura come centrocampista centrale. Chi è rimasto fedele al suo ruolo di origine è il connazionale Joel Voelkerling Persson, altro svedese e sempre del 2003, in Italia ormai dal 2019, quando la Roma l’ha prelevato dal Trelleborg. Gioca da centravanti e quanto a gol segnati contende proprio ad Afena-Gyan il ruolo di miglior marcatore della squadra. Chiudiamo con un italiano, anzi un australiano d’Italia che ha un’investitura non da tutti: Cristian Volpato. Classe 2003, nato a Camperdown, sobborgo di Sidney: può giocare sia da trequartista che da esterno offensivo. Alto 187 centimetri, è tra i primissimi calciatori seguiti dall’agenzia di Francesco Totti.