Roma, Mourinho si gode i tre punti e Afena Gyan: "Game over, nice food and one more kid"

Josè Mourinho si gode i tre punti ottenuti in rimonta sul Cagliari e la prova della scommessa Afena Gyan, decisivo per la vittoria raccolta in Sardegna. "Game over… 3 points… Nice food (can’t go to dressing room) and one more kid @ohenegyanfelix", scrive lo Special One su Instagram.