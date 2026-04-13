Roma, oggi il faccia a faccia Ranieri-Gasperini: inizia una settimana clou

Inizia quella che potrebbe essere la settimana più importante della stagione della Roma, tra tensioni interne, classifica e recuperi importanti. Inutile nascondersi: il primo tema che rende questi giorni roventi è la querelle tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini.

Dopo il botta e risposta pubblico di venerdì sera, oggi sarà la prima occasione in cui i due si ritroveranno faccia a faccia. Lo faranno al Centro Sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria, dove probabilmente non doveva uscire nulla di tutto ciò e dove si proverà a ricucire uno strappo che, al momento, appare insanabile. Da una parte c’è Ranieri, stanco dei continui attacchi all’operato della dirigenza e deciso a difendere il lavoro svolto dal club. Dall’altra Gasperini, personaggio tanto scomodo quanto diretto, che ha scoperto dalla televisione di essere stato la quarta scelta della società lo scorso giugno. In mezzo c’è la proprietà: Dan Friedkin non vuole rinunciare a nessuna delle due figure e ha chiesto ufficialmente una tregua, rimandando ogni decisione definitiva a fine stagione. Non sarà semplice, ma la sensazione è che serva disperatamente una cucitura per tornare a remare tutti nella stessa direzione, soprattutto in un momento così delicato.

Poi c’è la classifica. La sconfitta del Como per mano dell’Inter permette alla Roma di recuperare un punto sul quarto posto, attualmente occupato dalla Juventus. Motivo per cui sarà fondamentale preparare nei minimi dettagli il delicato big match contro l’Atalanta di sabato sera, una sfida che potrebbe dire molto sulle reali possibilità dei giallorossi di inseguire la qualificazione alla prossima Champions League.

Infine, la questione infortunati. Se da un lato Gasperini perde Pellegrini, dall’altro nei prossimi giorni sono attesi i recuperi di tre pedine fondamentali come Mancini, Koné e Wesley. Insomma, allacciamoci le cinture: per la Roma inizia una settimana decisiva.