Roma, Paredes e Saelemaekers messi da parte: il futuro è un rebus. E c'entra un bonus

Un tempo punti fermi della risalita giallorossa, oggi relegati ai margini. La parabola di Leandro Paredes e Alexis Saelemaekers racconta le sfumature di una Roma che, pur rilanciata sotto la guida di Claudio Ranieri, sembra aver cambiato gerarchie. A Bergamo, nella sfida decisiva contro l'Atalanta, l’argentino ha collezionato la quarta esclusione consecutiva: zero minuti in campo, mentre la Roma rincorreva un posto in Champions.

Claudio Ranieri ha finora evitato polemiche, limitandosi a parlare di "scelte tecniche". Ma dietro l'assenza dell'ex Juventus potrebbe esserci anche un motivo economico: al raggiungimento di 80 presenze in due stagioni, scatterebbe un bonus da 2 milioni da versare al Paris Saint-Germain. Attualmente a quota 69, Paredes resta in una sorta di limbo. Non solo: il suo futuro, come si legge su Il Tempo, è legato anche a un gentlemen agreement definito in sede di rinnovo contrattuale, che permetterebbe al Boca Juniors di riportarlo a casa per 3,5 milioni di euro. Un’opzione che, alla luce delle ultime esclusioni, inizia a farsi più concreta.

Destino incerto anche per Alexis Saelemaekers. Entrato per pochi minuti nella sfida con l’Atalanta, dopo due panchine consecutive contro Inter e Fiorentina, l’esterno belga sembra in fase calante. Prima del derby,il nuovo direttore sportivo Ghisolfi aveva espresso l'intenzione di trattenerlo, ma nelle ultime settimane quella convinzione sembra vacillare. Due casi spinosi, due profili da rivalutare: il finale di stagione sarà decisivo per chiarire se si tratta di semplici pause tecniche o dei primi segnali di un addio imminente.