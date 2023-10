Roma: Pellegrini ha dedicato il gol di ieri alla nonna, scomparsa poche ore prima

vedi letture

Serata dolceamara quella di ieri per Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma ha segnato il gol del 2-0 che ha chiuso la partita contro il Frosinone e ha prima festeggiato con un cuore, dedicato come sempre alla moglie Veronica e ai figli Camilla e Thomas, poi con un bacio al cielo e il dito in alto.

La dedica, rivela il Corriere dello Sport, era per la nonna materna scomparsa poche ore prima della partita. La sua presenza in campo non è mai stata in dubbio e il gol ha regalato un sorriso ai tifosi della Roma e gli ha permesso di salutare a suo modo un membro importante della famiglia. Con il successo di ieri i giallorossi sono saliti a quota 8 punti in classifica, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e sconfitte nelle 7 gare di campionato fino ad ora disputate.