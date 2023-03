Roma, Pellegrini si carica in vista del derby: "É il momento perfetto per giocarlo"

Il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, dopo la qualificazione ai quarti di Europa League, arrivata in seguito alla doppia sfida vinta contro la Real Sociedad, ai microfoni di Dazn, ha dichiarato: "Questa sera in campo c'era un'atmosfera importante, con uno stadio che metteva qualche pressione. Ma siamo abituati all'Olimpico e volevamo andare avanti in questa competizione. Sapevamo che sarebbe stata una battaglia e che quindi dovevamo rimanere uniti e compatti: siamo contenti e adesso ci prepareremo per il derby. Sicuramente è una partita importante per noi, per la nostra classifica e per la città. Credo che sia il momento perfetto per giocarla: quando si giocano certe partite è importante recuperare tutte le energie".