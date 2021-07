Roma, per partire Dzeko vuole il cartellino gratis ma i Friedkin fanno muro

Tiago Pinto ha dato mandato da giorni al procuratore di Edin Dzeko di trovargli una nuova sistemazione in vista della prossima stagione. Il bosniaco però, per lasciare la Capitale chiede di avere il cartellino gratuito, possibilità che i Friedkin non vogliono accordare nemmeno di fronte a un potenziale risparmio al lordo di circa 15 milioni di euro. A riportarlo è Tuttosport.