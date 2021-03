Roma, Pinto studia la strada per arrivare a Icardi: il PSG lo scarica anche in prestito

vedi letture

Edin Dzeko lascerà la Roma nel corso della prossima estate. Per questo Pinto sta prendendo in considerazione l'arrivo di una nuova punta e l'ultima suggestione porta al nome di Mauro Icardi. Il PSG è pronto a lasciarlo partire per ragioni di bilancio e sarebbe disposto anche a cederlo in prestito con diritto di riscatto. Per questo i giallorossi ci stanno facendo un pensierino, al momento col freno a mano tirato a causa dell'ingaggio dell'argentino. In Italia occhi puntati su Dusan Vlahovic, che potrebbe essere un investimento utile per il presente e per il futuro essendo un classe 2000, ma anche su Andrea Belotti, che a fine campionato potrebbe dire addio al Torino a un anno dalla scadenza del suo accordo con i granata. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.