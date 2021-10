Roma, profilo basso dopo gli errori di Orsato ma i giocatori restano perplessi

vedi letture

Nonostante le grandi pressioni della tifoseria dopo l'arbitraggio di Orsato, la Roma ha deciso di non inviare alcun dossier, di non muovere nessuna protesta ufficiale, anche se Tiago Pinto nel post gara contro la Juventus era andato a chiedere spiegazioni al direttore di gara. I vertici giallorossi, seppur mantenendo un profilo basso nei confronti degli arbitri, sono preoccupati oltre che arrabbiati per ciò che sta accadendo. Anche i giocatori sono ancora "perplessi" per quanto accaduto domenica scorsa, soprattutto dopo che l'AIA ha deciso di non fermare il direttore di gara nonostante gli errori evidenti che ha commesso. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.